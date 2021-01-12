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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 січ, 2021 10:15
А п2п с найкрещей? какой лимит?
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andreyiskra
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Додано: Сер 13 січ, 2021 10:24
andreyiskra написав:
А п2п с найкрещей? какой лимит?
НАЛ зручніше з депокарти і без комісії
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 13 січ, 2021 10:28
Так начнут уговаривать оставить. Я это не люблю. Скромный не смогу отказать. % с найкрещей забирал по п2п без комиссии на протяжении 3-х месяцев.
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andreyiskra
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Додано: Сер 13 січ, 2021 10:30
andreyiskra написав:
А п2п с найкрещей? какой лимит?
30К/дн
Сделайте еще и Депозитку -- анлим в кассе, или откройте Вільні гроші -- снятие в кассе без комисс на сл. опердн после внесения
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 13 січ, 2021 11:05
Депозитки есть, а сумму надо заказывать?
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andreyiskra
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Додано: Сер 13 січ, 2021 11:08
andreyiskra написав:
Депозитки есть, а сумму надо заказывать?
Обязательно, за день, от 50К
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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