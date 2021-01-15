зате із сотнями біткоєнів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 січ, 2021 13:25
зате із сотнями біткоєнів
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 16 січ, 2021 15:36
Re: Аккордбанк
Если оставить галочку автопродление на депозите новые гроши, под какой % он продлится?
Додано: Суб 16 січ, 2021 15:39
Так там нема автопродления
И основное условие открытия НГ это НОВЫЕ гроши, заведенные в плюс к ранее размещенным.
Т.е. Рояль просто не даст разместиться на НГ, если вы токошо вывели старые...
Поэтому сначала размещение новых, а потом вывод старых -- отак типа выглядит пролонгация
... делайте хоть что-нибудь!
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