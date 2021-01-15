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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 74757677

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 13:25

  rollo написав:
  vovareuckij написав:Безработному с улицы дадут эту карту Найкраща с целью получения кэшбека?

У нас в стране половина депутатов безработные.

зате із сотнями біткоєнів :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 15:36

Re: Аккордбанк

Если оставить галочку автопродление на депозите новые гроши, под какой % он продлится?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 15:39

  andreyiskra написав:Если оставить галочку автопродление на депозите новые гроши, под какой % он продлится?

Так там нема автопродления
И основное условие открытия НГ это НОВЫЕ гроши, заведенные в плюс к ранее размещенным.
Т.е. Рояль просто не даст разместиться на НГ, если вы токошо вывели старые...
Поэтому сначала размещение новых, а потом вывод старых -- отак типа выглядит пролонгация :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 17:28

  clientage написав:
  andreyiskra написав:Если оставить галочку автопродление на депозите новые гроши, под какой % он продлится?

Так там нема автопродления
И основное условие открытия НГ это НОВЫЕ гроши, заведенные в плюс к ранее размещенным.
Т.е. Рояль просто не даст разместиться на НГ, если вы токошо вывели старые...
Поэтому сначала размещение новых, а потом вывод старых -- отак типа выглядит пролонгация :)


еще и условие нарисовать могут, если злоупотреблять, навроде: чтобы разместить НГ, должно лежать 50к на депо уже
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 19:40

Re: Аккордбанк

У меня четыре депо.
1к по 24.01.21
20к, 139к, 40к по 27.01.21
Как это все пролонгировать?
Да, попробовал ползунок не работает автопродление.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 20:20

  andreyiskra написав:У меня четыре депо.
1к по 24.01.21
20к, 139к, 40к по 27.01.21
Как это все пролонгировать?
Да, попробовал ползунок не работает автопродление.

Очень просто :lol: :lol: :lol:
ИМХО, 27го Рояль НЕ даст вам переразместиться на НГ. Т.к. это ж будут уже старые гроши.
Поэтому вам нуна сделать хет-трик до.. окончания м̶а̶т̶ч̶а̶ концерта: до 26го разместите три новых вклада, а 27го выведите старые через кассу, не забыв на 2..3 дня заказать наличку 8)
Вы готовы удвоиться? Нет, ну тада вы не сможене играть на Рояле в 4 руки :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 74757677
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