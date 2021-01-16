зате із сотнями біткоєнів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 січ, 2021 13:25
зате із сотнями біткоєнів
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 16 січ, 2021 15:36
Re: Аккордбанк
Если оставить галочку автопродление на депозите новые гроши, под какой % он продлится?
Додано: Суб 16 січ, 2021 15:39
Так там нема автопродления
И основное условие открытия НГ это НОВЫЕ гроши, заведенные в плюс к ранее размещенным.
Т.е. Рояль просто не даст разместиться на НГ, если вы токошо вывели старые...
Поэтому сначала размещение новых, а потом вывод старых -- отак типа выглядит пролонгация
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 16 січ, 2021 17:28
еще и условие нарисовать могут, если злоупотреблять, навроде: чтобы разместить НГ, должно лежать 50к на депо уже
Додано: Суб 16 січ, 2021 19:40
Re: Аккордбанк
У меня четыре депо.
1к по 24.01.21
20к, 139к, 40к по 27.01.21
Как это все пролонгировать?
Да, попробовал ползунок не работает автопродление.
Додано: Суб 16 січ, 2021 20:20
Очень просто
ИМХО, 27го Рояль НЕ даст вам переразместиться на НГ. Т.к. это ж будут уже старые гроши.
Поэтому вам нуна сделать хет-трик до.. окончания м̶а̶т̶ч̶а̶ концерта: до 26го разместите три новых вклада, а 27го выведите старые через кассу, не забыв на 2..3 дня заказать наличку
Вы готовы удвоиться? Нет, ну тада вы не сможене играть на Рояле в 4 руки
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 17 січ, 2021 10:15
а если 20го-25го разместить бдущую сумму для открытия НГ сначала на Вільні, а 27го открыть из них НГ, а сумму с закончившегося старого НГ снять уже после этого, т.е. 27го-28-го - сработает ?
Додано: Нед 17 січ, 2021 10:39
Наверное, полюбэ нужно обеспечить размещение с вновь поступивших средств не выводя до этого старые. Т.е. оборот по счетам удваивается, и еще не известно, шо скажет на это финмон.
Граємся
... делайте хоть что-нибудь!
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