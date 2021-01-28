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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 75767778

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 18:28

  taya77 написав:
  J написав:
  vovareuckij написав:Стоматологические клиники попадают в категорию здоровье или это только для аптек? Где кроме пумба еще может быть кэшбек на стоматологии кто-то может в курсе?

у Альфы в категории здоровье может быть


Точно попадает стоматология в Монобанке в категорию "Краса та медицина". Лечила в Медгаранте на Университете, кешбек зашел


аптеки в Здоровье тут как раз не попадают, хе-хе (это не Альфа)
кдиники гос попадают, частные попадают,
думаю, чисто стомат тоже попадают, но проще по МСС посмотреть
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 09:26

  clientage написав:
  andreyiskra написав:А п2п с найкрещей? какой лимит?

30К/дн
Сделайте еще и Депозитку -- анлим в кассе, или откройте Вільні гроші -- снятие в кассе без комисс на сл. опердн после внесения

Проверил на практике сегодня. Сначала потянул моней 29999, потом попробовал ещё 20к - потянулось, потом ещё 21к - тоже. Странно ещё то, что моня первый раз только запросил cvv, последующие разы не запрашивал. 29999 - так сказала горячка, это лимит в сутки.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 20:06

Re: Аккордбанк

Приветствую. Хочу оформить депо на 3 месяца. Подскажите пожалуйста, как это сделать правильно с максимальной выгодой? Может есть какие-то бонусы, надбавки и т.п.?
malinin007
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 20:10

  malinin007 написав:Приветствую. Хочу оформить депо на 3 месяца. Подскажите пожалуйста, как это сделать правильно с максимальной выгодой? Может есть какие-то бонусы, надбавки и т.п.?

Закидаєте безналом гривню на дебетну найкращу карту https://accordbank.com.ua/docs/retail/cards/taryf_pislya_0504216_naykrascha_kartka.pdfі відкриваєте тут
https://online.accordbank.com.ua/login депо.
Про бонуси і надбавки не знаю.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 20:36

Re: Аккордбанк

  Квесторе_поверніться написав:Про бонуси і надбавки не знаю.

Алгоритм вірний , дуже вірний.
Але тре відвідати відділення, отримати карту, включити мобілінг і отримати доступ до ІБ. (бл... це кусок роботи)
Плюшок і надбавок нема , нажаль. Але , як раніш нагадували - ЦЕ ТІЛЬКИ НОВІ ГРОШІ.
Тупо перекласти потім згодом не вдасться.

РS Гроші гарно закидати по СЕПу, можна відразу відкрити вклад, як зайдуть - буде овер малювати, але без покарань.
Можна занести через касу - але там є умова - більш 30 кгрн просять паспорт і його ксерять. СМСки безкоштовні , гарно ходять - доволі інформативні. Такий собі банчик на дівані, другий после Моні. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Goodman в Чет 28 січ, 2021 21:13, всього редагувалось 1 раз.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 20:54

Re: Аккордбанк

Як сюди гарно зайти на "Нові гроші"? Що ще варто оформити? В Акорді ніколи не був.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 20:55

  Кочевник написав:Як сюди гарно зайти на "Нові гроші"? Що ще варто оформити? В Акорді ніколи не був.

Ну на 2 сообщ раньше все касиво сказали ж
Ножками... а потом в инете
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 21:08

Re: Аккордбанк

А кредитку дадуть, якщо знайомий менеджер допоможе все правильно заповнити? Хоча кредитне навантаження суттєве 7-8 банків.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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