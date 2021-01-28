andreyiskra написав:А п2п с найкрещей? какой лимит?
30К/дн Сделайте еще и Депозитку -- анлим в кассе, или откройте Вільні гроші -- снятие в кассе без комисс на сл. опердн после внесения
Проверил на практике сегодня. Сначала потянул моней 29999, потом попробовал ещё 20к - потянулось, потом ещё 21к - тоже. Странно ещё то, что моня первый раз только запросил cvv, последующие разы не запрашивал. 29999 - так сказала горячка, это лимит в сутки.
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Квесторе_поверніться написав:Про бонуси і надбавки не знаю.
Алгоритм вірний , дуже вірний. Але тре відвідати відділення, отримати карту, включити мобілінг і отримати доступ до ІБ. (бл... це кусок роботи) Плюшок і надбавок нема , нажаль. Але , як раніш нагадували - ЦЕ ТІЛЬКИ НОВІ ГРОШІ. Тупо перекласти потім згодом не вдасться.
РS Гроші гарно закидати по СЕПу, можна відразу відкрити вклад, як зайдуть - буде овер малювати, але без покарань. Можна занести через касу - але там є умова - більш 30 кгрн просять паспорт і його ксерять. СМСки безкоштовні , гарно ходять - доволі інформативні. Такий собі банчик на дівані, другий после Моні.
Востаннє редагувалось Goodman в Чет 28 січ, 2021 21:13, всього редагувалось 1 раз.
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greenozon написав:Goodman ви собі яку картку відкривали щоб отримати ІБ? мені досі пудрять мізки, що треба лише картку із платним GSM інформуванням всі інші типу не відкриють ІБ
у меня шаровая Найкраща, там СМС-ки нашару, все в ИБ фурычит чики-пики Привет разводилам в̶ на отд-и Я еще советую открыть таки Депозитную, с нее снятие в АТМ любого банка анлим и нашару. Но СМС-инфо у нее платное, его мона отключить. Хотяя лучше снимать по нормальным лимитам прям у кассе Рояля или юзать р2р.
Востаннє редагувалось clientage в Чет 28 січ, 2021 21:32, всього редагувалось 1 раз.