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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 76777879

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 21:26

  clientage написав:
  greenozon написав:Goodman
ви собі яку картку відкривали щоб отримати ІБ?
мені досі пудрять мізки, що треба лише картку із платним GSM інформуванням
всі інші типу не відкриють ІБ :shock: :shock:

у меня шаровая Найкраща, там СМС-ки нашару, все фурычит чики-пики
Привет разводилам в̶ на отд-и :mrgreen:


розізлюсь, піду в інше віддлення :)
може там знайдуть безкоштовний GSM )
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 21:47

Re: Аккордбанк

  greenozon написав:Goodman
ви собі яку картку відкривали щоб отримати ІБ?

Я прийшов, кажу - відкриваем НАЙКРАЩУ під розразунки в магазинах.
Відкрили. Все безкоштовне, можете також уточнити на гарячій лініі - там виправляли перекручене інфо від представників на місцях.
Бин карти 5167 6106 0015 хххх
08/23 неименна МС
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
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Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 00:25

А что бы кэшбек рубить нужна та, что за 50 грн (или дороже) + нужен кредитный лимит по ней?
Adast
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 07:13

  Adast написав:А что бы кэшбек рубить нужна та, что за 50 грн (или дороже) + нужен кредитный лимит по ней?

Так
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 07:51

  Adast написав:А что бы кэшбек рубить нужна та, что за 50 грн (или дороже) + нужен кредитный лимит по ней?


https://accordbank.com.ua/ua/retail/car ... ay-kartka/

смотрите там "Сервисы"
cohan
 
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