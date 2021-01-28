розізлюсь, піду в інше віддлення
може там знайдуть безкоштовний GSM )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 січ, 2021 21:26
розізлюсь, піду в інше віддлення
може там знайдуть безкоштовний GSM )
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 28 січ, 2021 21:47
Re: Аккордбанк
Я прийшов, кажу - відкриваем НАЙКРАЩУ під розразунки в магазинах.
Відкрили. Все безкоштовне, можете також уточнити на гарячій лініі - там виправляли перекручене інфо від представників на місцях.
Бин карти 5167 6106 0015 хххх
08/23 неименна МС
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: П'ят 29 січ, 2021 00:25
А что бы кэшбек рубить нужна та, что за 50 грн (или дороже) + нужен кредитный лимит по ней?
Додано: П'ят 29 січ, 2021 07:13
Так
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 07:51
смотрите там "Сервисы"
Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:55
Re: Аккордбанк
А вход п2п на депозитку платный? На найкращу бесплатно.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:15
Re: Аккордбанк
Згідно тарифів так.
Для гнучкої роботи в Роялі слід відкрити карту під депо, СМС можна відключити.
І при відкритті депо з найкращої тіло депо повертати на депокарту.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:43
Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:00
Re: Аккордбанк
... делайте хоть что-нибудь!
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