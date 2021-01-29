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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:27
Re: Аккордбанк
Какие лимиты? Про найкращу я писал уже
Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:55
Re: Аккордбанк
Нові категорії кешбеку для користувачів Найкращої картки у лютому
Вже у лютому на користувачів Найкращої картки очікують нові категорії кешбеку, а саме:
• Супермаркети та магазини — 2%;
• Аптеки — 2%;
• Залізничні квитки — 5%;
• Кіно та театри — 10%;
• Хімчистки — 20%.
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