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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:27
Какие лимиты? Про найкращу я писал уже
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andreyiskra
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:55
Нові категорії кешбеку для користувачів Найкращої картки у лютому
Вже у лютому на користувачів Найкращої картки очікують нові категорії кешбеку, а саме:
• Супермаркети та магазини — 2%;
• Аптеки — 2%;
• Залізничні квитки — 5%;
• Кіно та театри — 10%;
• Хімчистки — 20%.
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Amid
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:01
тю.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 23:46
Amid написав:
Нові категорії кешбеку для користувачів Найкращої картки у лютому
Вже у лютому на користувачів Найкращої картки очікують нові категорії кешбеку, а саме:
• Супермаркети та магазини — 2%;
• Аптеки — 2%;
• Залізничні квитки — 5%;
• Кіно та театри — 10%;
• Хімчистки — 20%.
Это не серьёзно!
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rollo
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Додано: Суб 30 січ, 2021 00:34
Amid написав:
Нові категорії кешбеку для користувачів Найкращої картки у лютому
Вже у лютому на користувачів Найкращої картки очікують нові категорії кешбеку, а саме:
• Супермаркети та магазини — 2%;
• Аптеки — 2%;
• Залізничні квитки — 5%;
• Кіно та театри — 10%;
• Хімчистки — 20%.
Мабуть, не дуже цікаво для мене
Оформляйте картку за посиланням і отримайте бонус на рахунок!
----> FORWARDbank http://lx4.me/c/nZ4FCwdb ----> MONOBANK http://monobank.ua/r/1XZH ----> A-BANK http://abank24.page.link/7Zwz
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AleksD
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