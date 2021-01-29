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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 77787980

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:27

Re: Аккордбанк

Какие лимиты? Про найкращу я писал уже
andreyiskra
 
Повідомлень: 1081
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Подякував: 7 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:55

Re: Аккордбанк

Нові категорії кешбеку для користувачів Найкращої картки у лютому

Вже у лютому на користувачів Найкращої картки очікують нові категорії кешбеку, а саме:
• Супермаркети та магазини — 2%;
• Аптеки — 2%;
• Залізничні квитки — 5%;
• Кіно та театри — 10%;
• Хімчистки — 20%.
Amid
 
Повідомлень: 1482
З нами з: 12.06.08
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:01

тю.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 23:46

  Amid написав:Нові категорії кешбеку для користувачів Найкращої картки у лютому

Вже у лютому на користувачів Найкращої картки очікують нові категорії кешбеку, а саме:
• Супермаркети та магазини — 2%;
• Аптеки — 2%;
• Залізничні квитки — 5%;
• Кіно та театри — 10%;
• Хімчистки — 20%.

Это не серьёзно!
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 00:34

  Amid написав:Нові категорії кешбеку для користувачів Найкращої картки у лютому

Вже у лютому на користувачів Найкращої картки очікують нові категорії кешбеку, а саме:
• Супермаркети та магазини — 2%;
• Аптеки — 2%;
• Залізничні квитки — 5%;
• Кіно та театри — 10%;
• Хімчистки — 20%.

Мабуть, не дуже цікаво для мене :(
Оформляйте картку за посиланням і отримайте бонус на рахунок!
----> FORWARDbank http://lx4.me/c/nZ4FCwdb --------> MONOBANK http://monobank.ua/r/1XZH ---------> A-BANK http://abank24.page.link/7Zwz
AleksD
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 09:05

  rollo написав:
  Amid написав:Нові категорії кешбеку для користувачів Найкращої картки у лютому

Вже у лютому на користувачів Найкращої картки очікують нові категорії кешбеку, а саме:
• Супермаркети та магазини — 2%;
• Аптеки — 2%;
• Залізничні квитки — 5%;
• Кіно та театри — 10%;
• Хімчистки — 20%.

Это не серьёзно!


чим більше свинорилів заходить в карту за КБ тим він менше і менше...
яскравий приклад - монокіт :mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 09:54

  greenozon написав:чим більше свинорилів заходить в карту за КБ тим він менше і менше...
яскравий приклад - монокіт :mrgreen:

Всего на всех не хватит, потому что всего мало, а всех - много! )
mustbe
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