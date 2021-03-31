Они пошутили. Просто автоматом подтягиваются общие тарифы, но на Вирту кредлимит не наливают, а без кредлимиту нема кэшбеку
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 бер, 2021 23:27
Они пошутили. Просто автоматом подтягиваются общие тарифы, но на Вирту кредлимит не наливают, а без кредлимиту нема кэшбеку
Додано: Сер 31 бер, 2021 15:26
Re: Аккордбанк
Найкраща картка від Акордбанку завжди з кешбеком
Вже у квітні для користувачів Найкращої картки будуть доступні наступні категорії кешбеку:
• Одяг та взуття - 2%;
• Аптеки — 2%;
• Автосервіс - 3%;
• Duty Free — 7%;
• Товари для дому та саду - 20%.
Частіше користуйтеся Найкращою карткою від Акордбанку, адже з нею:
• Кешбек нараховується за кожну операцію покупки карткою (до 20% в обраних категоріях з підвищеним кешбеком, 1% на решту операцій), як за власні, так і за кредитні кошти;
• До 55 днів пільгового періоду за кредитом, який можна отримати на дуже привабливих умовах;
• 6% на залишок власних коштів;
• Безкоштовне поповнення та зняття готівки (власні та кредитні кошти) до 5000 грн./міс. без комісії, а далі — 0,5%;
• Безкоштовні P2Р перекази (сервіси, що надають послугу переказу з картки на картку можуть брати додаткову комісію).
Додано: Сер 31 бер, 2021 16:20
Re: Аккордбанк
Дьюти фри издевательская тема, если учесть что за заграничные кешбек не начисляют
Додано: Сер 31 бер, 2021 20:20
Додано: Сер 31 бер, 2021 20:29
А где посмотреть их mcc, условия, ограничения и т.д?
В дебетном варианте эта карта возможна?
Я когда-то пытался сюда зайти, но развернули с порога, т.к. карта выпускалась только как кредитка, которую мне не дали
UPD
Нашёл про кешбек:
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Сер 31 бер, 2021 20:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 31 бер, 2021 20:34
Re: Аккордбанк
Додано: Сер 31 бер, 2021 20:35
Re: Аккордбанк
Додано: Сер 31 бер, 2021 21:46
Вкладчик1234
перечень МСС в конце:
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