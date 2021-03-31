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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 94959697

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 53
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
20
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 23:27

  1finanсier написав:Цікаво, в умовах жижитал-Найкращої в ІБ пишуть можливість кешбеку. А чи можна тоді відкрити додаткову віртуалку до своєї Найкращої( яка без можливості кешбеку) і рубати кешбек? 🤔

Они пошутили. Просто автоматом подтягиваются общие тарифы, но на Вирту кредлимит не наливают, а без кредлимиту нема кэшбеку 8)
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 15:26

Re: Аккордбанк

Найкраща картка від Акордбанку завжди з кешбеком

Вже у квітні для користувачів Найкращої картки будуть доступні наступні категорії кешбеку:
• Одяг та взуття - 2%;
• Аптеки — 2%;
• Автосервіс - 3%;
• Duty Free — 7%;
• Товари для дому та саду - 20%.

Частіше користуйтеся Найкращою карткою від Акордбанку, адже з нею:
• Кешбек нараховується за кожну операцію покупки карткою (до 20% в обраних категоріях з підвищеним кешбеком, 1% на решту операцій), як за власні, так і за кредитні кошти;
• До 55 днів пільгового періоду за кредитом, який можна отримати на дуже привабливих умовах;
• 6% на залишок власних коштів;
• Безкоштовне поповнення та зняття готівки (власні та кредитні кошти) до 5000 грн./міс. без комісії, а далі — 0,5%;
• Безкоштовні P2Р перекази (сервіси, що надають послугу переказу з картки на картку можуть брати додаткову комісію).
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 16:20

Re: Аккордбанк

Дьюти фри издевательская тема, если учесть что за заграничные кешбек не начисляют
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 20:20

  cohan написав:Дьюти фри издевательская тема, если учесть что за заграничные кешбек не начисляют

Как будто другие категории представляют особый интерес с такими %%.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 20:29

  Amid написав:Найкраща картка від Акордбанку завжди з кешбеком

А где посмотреть их mcc, условия, ограничения и т.д?
В дебетном варианте эта карта возможна?

Я когда-то пытался сюда зайти, но развернули с порога, т.к. карта выпускалась только как кредитка, которую мне не дали :)

UPD
Нашёл про кешбек:
https://accordbank.com.ua/ua/retail/cards/service/cashback/
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Сер 31 бер, 2021 20:35, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 20:34

Re: Аккордбанк

  Вкладчик1234 написав:В дебетном варианте эта карта возможна?


КБ тільки на кредитку із лімітом дають
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 20:35

Re: Аккордбанк

  Вкладчик1234 написав:Я когда-то пытался сюда зайти, но развернули с порога, т.к. карта выпускалась только как кредитка, которую мне не дали

так и осталось -- ток кредитка может быть с КБ
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 21:46

Вкладчик1234

перечень МСС в конце:

https://accordbank.com.ua/docs/retail/oferta.pdf
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 08:13

Re: Аккордбанк

Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, есть ли лимит на р2р с Найкращей в сутки и можно ли подымать через кал?
patrikk
 
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