|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 кві, 2021 13:51
Re: Аккордбанк
Без замовлень віддали 2 тис. американців. Хто з форумчан має тимчасово вільні 2000000 юсд, то вас чекають 6% на нові гроші.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 07:09
Re: Аккордбанк
Друзі, таке питання - у кого які думки - а чи є по віртуальнй картці ( наприклад доларової приватної відкритої у додатку) платний смс інформ? Якщо тарифи як у фізичного пластику, то повинен бути. А тоді друге питання - яким чином можна відключити це платне "щастя"? У ІБ такої можливості не знайшов, а відкривати картку віртуально, але всеодно їхати у відділення відключати смс інформ - немає бажання.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:14
Звертався в підримку з цим питанням, по моїй вірт. картці в USD сказали що SMS інформування не підключено, лише по найкращій. Тобто автоматом не підключається, якщо сказали правду. Через місяць перевірим...
Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:29
А які по цій картці тарифи? Щось не можу знайти.
|