RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Аккордбанк

Аккордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 95969798

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 53
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
20
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 13:51

Re: Аккордбанк

Без замовлень віддали 2 тис. американців. Хто з форумчан має тимчасово вільні 2000000 юсд, то вас чекають 6% на нові гроші.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4174
З нами з: 19.04.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 559 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 07:09

Re: Аккордбанк

Друзі, таке питання - у кого які думки - а чи є по віртуальнй картці ( наприклад доларової приватної відкритої у додатку) платний смс інформ? Якщо тарифи як у фізичного пластику, то повинен бути. А тоді друге питання - яким чином можна відключити це платне "щастя"? У ІБ такої можливості не знайшов, а відкривати картку віртуально, але всеодно їхати у відділення відключати смс інформ - немає бажання.
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 255
З нами з: 02.09.19
Подякував: 82 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:14

  1finanсier написав:Друзі, таке питання - у кого які думки - а чи є по віртуальнй картці ( наприклад доларової приватної відкритої у додатку) платний смс інформ?

Звертався в підримку з цим питанням, по моїй вірт. картці в USD сказали що SMS інформування не підключено, лише по найкращій. Тобто автоматом не підключається, якщо сказали правду. Через місяць перевірим...
Eldarien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18
З нами з: 22.05.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:29

  Eldarien написав:
  1finanсier написав:Друзі, таке питання - у кого які думки - а чи є по віртуальнй картці ( наприклад доларової приватної відкритої у додатку) платний смс інформ?

Звертався в підримку з цим питанням, по моїй вірт. картці в USD сказали що SMS інформування не підключено, лише по найкращій. Тобто автоматом не підключається, якщо сказали правду. Через місяць перевірим...

А які по цій картці тарифи? Щось не можу знайти.
IDAN
 
Повідомлень: 161
З нами з: 01.03.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:28

Re: Аккордбанк

  IDAN написав:А які по цій картці тарифи? Щось не можу знайти.


https://accordbank.com.ua/docs/retail/cards/taryf_pislya_0504216_pryvatna_kartka.pdf
Eldarien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18
З нами з: 22.05.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:47

  Eldarien написав:
  IDAN написав:А які по цій картці тарифи? Щось не можу знайти.


https://accordbank.com.ua/docs/retail/cards/taryf_pislya_0504216_pryvatna_kartka.pdf

Дякую
IDAN
 
Повідомлень: 161
З нами з: 01.03.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 95969798
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN, Kalgan, MASolomko, melkh і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (976)
02.04.2021 16:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.