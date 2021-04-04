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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 кві, 2021 13:51
Re: Аккордбанк
Без замовлень віддали 2 тис. американців. Хто з форумчан має тимчасово вільні 2000000 юсд, то вас чекають 6% на нові гроші.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 07:09
Re: Аккордбанк
Друзі, таке питання - у кого які думки - а чи є по віртуальнй картці ( наприклад доларової приватної відкритої у додатку) платний смс інформ? Якщо тарифи як у фізичного пластику, то повинен бути. А тоді друге питання - яким чином можна відключити це платне "щастя"? У ІБ такої можливості не знайшов, а відкривати картку віртуально, але всеодно їхати у відділення відключати смс інформ - немає бажання.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:14
Звертався в підримку з цим питанням, по моїй вірт. картці в USD сказали що SMS інформування не підключено, лише по найкращій. Тобто автоматом не підключається, якщо сказали правду. Через місяць перевірим...
Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:29
А які по цій картці тарифи? Щось не можу знайти.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:28
Re: Аккордбанк
Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:47
Дякую
Додано: Пон 05 кві, 2021 12:51
Біда
Біда.
Пробую встановити моб застосунок на смартфон -
в ПлайМаркеті його нема.
Заходжу через сайт Аккордбанка , вибираю шлях по іконці - заходить в плаймаркет і вісить повідомлення:
"НЕ поддерживается на Вашем устройстве"
Шо ни хватает? Андроид 8,0,1,0, телепон 20 года.
Перемудрили з оновленням.
Додано: Пон 05 кві, 2021 16:36
Re: Аккордбанк
Додано: Пон 05 кві, 2021 18:04
Re: Аккордбанк
друзья, я правильно понимаю? - максимально можно пополнить "Щомісячний дохід"
(смотрю пдфку) - Максимальна сума поповнення: - у відділенні Банку/ у Інтернет-Банкінгу: 100 000,00 гривень /3 000 доларів США
это за все время? (не в мес.)
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