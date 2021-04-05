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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 кві, 2021 20:55
keep написав:
друзья, я правильно понимаю? - максимально можно пополнить "Щомісячний дохід"
(смотрю пдфку) - Максимальна сума поповнення: - у відділенні Банку/ у Інтернет-Банкінгу: 100 000,00 гривень /3 000 доларів США
это за все время? (не в мес.)
За весь час. була 1000, дали поповнити на 99000
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