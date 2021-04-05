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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 96979899

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 53
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
20
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 20:55

  keep написав:друзья, я правильно понимаю? - максимально можно пополнить "Щомісячний дохід"
(смотрю пдфку) - Максимальна сума поповнення: - у відділенні Банку/ у Інтернет-Банкінгу: 100 000,00 гривень /3 000 доларів США
это за все время? (не в мес.)

За весь час. була 1000, дали поповнити на 99000
wolt450
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  #<1 ... 96979899
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