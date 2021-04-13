Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Аккордбанк Аккордбанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 96979899 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Аккордбанк 3.5 5 53 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 21% 11 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 6 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 6% 3 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 25% 13 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 38% 20 Всього голосів : 53 Додано: Пон 05 кві, 2021 20:55 keep написав: друзья, я правильно понимаю? - максимально можно пополнить "Щомісячний дохід"

(смотрю пдфку) - Максимальна сума поповнення: - у відділенні Банку/ у Інтернет-Банкінгу: 100 000,00 гривень /3 000 доларів США

это за все время? (не в мес.) друзья, я правильно понимаю? - максимально можно пополнить "Щомісячний дохід"(смотрю пдфку) - Максимальна сума поповнення: - у відділенні Банку/ у Інтернет-Банкінгу: 100 000,00 гривень /3 000 доларів СШАэто за все время? (не в мес.)

За весь час. була 1000, дали поповнити на 99000 За весь час. була 1000, дали поповнити на 99000 wolt450

Повідомлень: 3512 З нами з: 07.12.10 Подякував: 11 раз. Подякували: 348 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 кві, 2021 08:00 keep написав: друзья, я правильно понимаю? - максимально можно пополнить "Щомісячний дохід"

(смотрю пдфку) - Максимальна сума поповнення: - у відділенні Банку/ у Інтернет-Банкінгу: 100 000,00 гривень /3 000 доларів США

это за все время? (не в мес.) друзья, я правильно понимаю? - максимально можно пополнить "Щомісячний дохід"(смотрю пдфку) - Максимальна сума поповнення: - у відділенні Банку/ у Інтернет-Банкінгу: 100 000,00 гривень /3 000 доларів СШАэто за все время? (не в мес.)

Так, максимальна остаточна сума депозиту не повина перевищувати 100000 . а там хоч щомісячно поповнюйте свою початкову суму депозиту по 10 тис, що за раз на 99 тис, немає рзниці Так, максимальна остаточна сума депозиту не повина перевищувати 100000 . а там хоч щомісячно поповнюйте свою початкову суму депозиту по 10 тис, що за раз на 99 тис, немає рзниці 1finanсier

Повідомлень: 258 З нами з: 02.09.19 Подякував: 86 раз. Подякували: 32 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 кві, 2021 21:36 1finanсier написав: Друзі, таке питання - у кого які думки - а чи є по віртуальнй картці ( наприклад доларової приватної відкритої у додатку) платний смс інформ?



А тоді друге питання - яким чином можна відключити це платне "щастя"? У ІБ такої можливості не знайшов, а відкривати картку віртуально, але всеодно їхати у відділення відключати смс інформ - немає бажання. Друзі, таке питання - у кого які думки - а чи є по віртуальнй картці ( наприклад доларової приватної відкритої у додатку) платний смс інформ?А тоді друге питання - яким чином можна відключити це платне "щастя"? У ІБ такої можливості не знайшов, а відкривати картку віртуально, але всеодно їхати у відділення відключати смс інформ - немає бажання. у тарифах бачу: плата=0,5 $ щомісячно .



А що: гарячка не може відключити цей смс-інформ ? у тарифах бачу: плата=0,5 $ щомісячно .А що: гарячка не може відключити цей смс-інформ ? flysoulfly Повідомлень: 228 З нами з: 13.01.09 Подякував: 111 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 кві, 2021 23:12 Eldarien написав: по моїй вірт. картці в USD по моїй вірт. картці в USD а після замовлення через іб такої вірт.картки - цим новим рахунком коли можна буде починати користуватись?

він як швидко з'явиться у іб ? а після замовлення через іб такої вірт.картки - цим новим рахунком коли можна буде починати користуватись?він як швидко з'явиться у іб ? flysoulfly Повідомлень: 228 З нами з: 13.01.09 Подякував: 111 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 96979899 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор