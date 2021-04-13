|
|
|
Аккордбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 кві, 2021 20:55
keep написав:
друзья, я правильно понимаю? - максимально можно пополнить "Щомісячний дохід"
(смотрю пдфку) - Максимальна сума поповнення: - у відділенні Банку/ у Інтернет-Банкінгу: 100 000,00 гривень /3 000 доларів США
это за все время? (не в мес.)
За весь час. була 1000, дали поповнити на 99000
-
wolt450
-
-
- Повідомлень: 3512
- З нами з: 07.12.10
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 348 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 кві, 2021 08:00
keep написав:
друзья, я правильно понимаю? - максимально можно пополнить "Щомісячний дохід"
(смотрю пдфку) - Максимальна сума поповнення: - у відділенні Банку/ у Інтернет-Банкінгу: 100 000,00 гривень /3 000 доларів США
это за все время? (не в мес.)
Так, максимальна остаточна сума депозиту не повина перевищувати 100000 . а там хоч щомісячно поповнюйте свою початкову суму депозиту по 10 тис, що за раз на 99 тис, немає рзниці
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 258
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 кві, 2021 21:36
1finanсier написав:
Друзі, таке питання - у кого які думки - а чи є по віртуальнй картці ( наприклад доларової приватної відкритої у додатку) платний смс інформ?
А тоді друге питання - яким чином можна відключити це платне "щастя"? У ІБ такої можливості не знайшов, а відкривати картку віртуально, але всеодно їхати у відділення відключати смс інформ - немає бажання.
у тарифах бачу: плата=0,5 $ щомісячно .
А що: гарячка не може відключити цей смс-інформ ?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 228
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 кві, 2021 23:12
Eldarien написав:
по моїй вірт. картці в USD
а після замовлення через іб такої вірт.картки - цим новим рахунком коли можна буде починати користуватись?
він як швидко з'явиться у іб ?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 228
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|