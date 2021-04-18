keep написав:друзья, я правильно понимаю? - максимально можно пополнить "Щомісячний дохід" (смотрю пдфку) - Максимальна сума поповнення: - у відділенні Банку/ у Інтернет-Банкінгу: 100 000,00 гривень /3 000 доларів США это за все время? (не в мес.)
keep написав:друзья, я правильно понимаю? - максимально можно пополнить "Щомісячний дохід" (смотрю пдфку) - Максимальна сума поповнення: - у відділенні Банку/ у Інтернет-Банкінгу: 100 000,00 гривень /3 000 доларів США это за все время? (не в мес.)
Так, максимальна остаточна сума депозиту не повина перевищувати 100000 . а там хоч щомісячно поповнюйте свою початкову суму депозиту по 10 тис, що за раз на 99 тис, немає рзниці
1finanсier написав:Друзі, таке питання - у кого які думки - а чи є по віртуальнй картці ( наприклад доларової приватної відкритої у додатку) платний смс інформ?
А тоді друге питання - яким чином можна відключити це платне "щастя"? У ІБ такої можливості не знайшов, а відкривати картку віртуально, але всеодно їхати у відділення відключати смс інформ - немає бажання.