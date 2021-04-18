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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 96979899

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 53
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
20
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 20:55

  keep написав:друзья, я правильно понимаю? - максимально можно пополнить "Щомісячний дохід"
(смотрю пдфку) - Максимальна сума поповнення: - у відділенні Банку/ у Інтернет-Банкінгу: 100 000,00 гривень /3 000 доларів США
это за все время? (не в мес.)

За весь час. була 1000, дали поповнити на 99000
wolt450
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 08:00

  keep написав:друзья, я правильно понимаю? - максимально можно пополнить "Щомісячний дохід"
(смотрю пдфку) - Максимальна сума поповнення: - у відділенні Банку/ у Інтернет-Банкінгу: 100 000,00 гривень /3 000 доларів США
это за все время? (не в мес.)

Так, максимальна остаточна сума депозиту не повина перевищувати 100000 . а там хоч щомісячно поповнюйте свою початкову суму депозиту по 10 тис, що за раз на 99 тис, немає рзниці
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 21:36

  1finanсier написав:Друзі, таке питання - у кого які думки - а чи є по віртуальнй картці ( наприклад доларової приватної відкритої у додатку) платний смс інформ?

А тоді друге питання - яким чином можна відключити це платне "щастя"? У ІБ такої можливості не знайшов, а відкривати картку віртуально, але всеодно їхати у відділення відключати смс інформ - немає бажання.
у тарифах бачу: плата=0,5 $ щомісячно .

А що: гарячка не може відключити цей смс-інформ ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 23:12

  Eldarien написав: по моїй вірт. картці в USD
а після замовлення через іб такої вірт.картки - цим новим рахунком коли можна буде починати користуватись?
він як швидко з'явиться у іб ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 16:32

flysoulfly
Когда я открывал в начале апреля, заняло несколько часов.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 10:33

Re: p2p

З "найкращої" сторонньою тягнучкою можна свої гроші переказати без комісії?
ricardo
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 10:40

ricardo
Именно так
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 19:17

Re: Аккордбанк

анонсировал кредиты под покупку валюты, 15% годовых , на 14 дней максимум
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 19:22

Re: Аккордбанк

От цікаво, на кого розрахований цей маркетинговий продукт - онлайн-купівля купівля валюти у кредит ?
https://accordbank.com.ua/ua/about/news/1037a900a1ebe0b385d2c54b8a81483abb3576aa/
YaVI
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 19:34

  YaVI написав:От цікаво, на кого розрахований цей маркетинговий продукт - онлайн-купівля купівля валюти у кредит ?
https://accordbank.com.ua/ua/about/news/1037a900a1ebe0b385d2c54b8a81483abb3576aa/


ну, получается по 0,05%, или 1,5 копейки за доллар в день, можно и рискнуть иногда )
а банку профит - целых две услуги оказано
cohan
 
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