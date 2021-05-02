Amid написав:Ромасик
Сейчас 50
https://accordbank.com.ua/docs/retail/cards/taryf_pislya_0504216_naykrascha_kartka.pdf
оу, дякую. То п.1.3. наче взагалі безкоштовно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 кві, 2021 18:14
оу, дякую. То п.1.3. наче взагалі безкоштовно
Додано: Нед 02 тра, 2021 21:21
Интересные курсы доллара в банке на продажу на сайте 27,76 лучший среди банков, но взять онлайн уже 27,83 уже не привлекательный.
Додано: Нед 02 тра, 2021 22:53
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