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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9899100101

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 53
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
20
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 18:14


оу, дякую. То п.1.3. наче взагалі безкоштовно
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 21:21

Интересные курсы доллара в банке на продажу на сайте 27,76 лучший среди банков, но взять онлайн уже 27,83 уже не привлекательный.
tvd4
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 22:53

  tvd4 написав:Интересные курсы доллара в банке на продажу на сайте 27,76 лучший среди банков, но взять онлайн уже 27,83 уже не привлекательный.

Так на сайті ж за п'ятницю дані.
klug
 
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  #<1 ... 9899100101
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