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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 кві, 2021 18:14
оу, дякую. То п.1.3. наче взагалі безкоштовно
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Ромасик
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Додано: Нед 02 тра, 2021 21:21
Интересные курсы доллара в банке на продажу на сайте 27,76 лучший среди банков, но взять онлайн уже 27,83 уже не привлекательный.
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tvd4
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Додано: Нед 02 тра, 2021 22:53
tvd4 написав:
Интересные курсы доллара в банке на продажу на сайте 27,76 лучший среди банков, но взять онлайн уже 27,83 уже не привлекательный.
Так на сайті ж за п'ятницю дані.
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Додано: Вів 04 тра, 2021 18:18
tvd4 написав:
Интересные курсы доллара в банке на продажу
А как вообще у банка с долларами? Отдает норм, без предзаказов и т.п.?
И как вообще в нем организован онлайн-обмен валют, у меня в веб-банкинге даже пункта такого нет нигде.
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ignorabimus
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Додано: Вів 04 тра, 2021 18:26
ignorabimus написав:
у меня в веб-банкинге даже пункта такого нет нигде.
Там є пункт обміну (під переказом з карти на карту)...але якщо валютних карт немає то банка пропонує віртуальні валютні рахунки оформити.
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Додано: Вів 04 тра, 2021 18:27
ignorabimus написав:
Отдает норм, без предзаказов и т.п.?
Так ніхто валюту не купляє...кому вона зараз потрібна?
Буде тільки дешевшати.
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