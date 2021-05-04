|
|
|
Аккордбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 кві, 2021 18:14
оу, дякую. То п.1.3. наче взагалі безкоштовно
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 1878
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 тра, 2021 21:21
Интересные курсы доллара в банке на продажу на сайте 27,76 лучший среди банков, но взять онлайн уже 27,83 уже не привлекательный.
-
tvd4
-
-
- Повідомлень: 78
- З нами з: 04.04.18
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 тра, 2021 22:53
tvd4 написав:
Интересные курсы доллара в банке на продажу на сайте 27,76 лучший среди банков, но взять онлайн уже 27,83 уже не привлекательный.
Так на сайті ж за п'ятницю дані.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 5712
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 253 раз.
- Подякували: 740 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 тра, 2021 18:18
tvd4 написав:
Интересные курсы доллара в банке на продажу
А как вообще у банка с долларами? Отдает норм, без предзаказов и т.п.?
И как вообще в нем организован онлайн-обмен валют, у меня в веб-банкинге даже пункта такого нет нигде.
-
ignorabimus
-
-
- Повідомлень: 769
- З нами з: 11.09.13
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 тра, 2021 18:26
ignorabimus написав:
у меня в веб-банкинге даже пункта такого нет нигде.
Там є пункт обміну (під переказом з карти на карту)...але якщо валютних карт немає то банка пропонує віртуальні валютні рахунки оформити.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 37284
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1874 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 тра, 2021 18:27
ignorabimus написав:
Отдает норм, без предзаказов и т.п.?
Так ніхто валюту не купляє...кому вона зараз потрібна?
Буде тільки дешевшати.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 37284
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1874 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 тра, 2021 21:27
А когда дорожать будет?
-
andreyiskra
-
-
- Повідомлень: 1123
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 тра, 2021 22:46
andreyiskra написав:
А когда дорожать будет?
Очевидно же - после того как перестанет дешеветь
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 6201
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 1604 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 04 тра, 2021 22:52
Flamingo написав: andreyiskra написав:
А когда дорожать будет?
Очевидно же - после того как перестанет дешеветь
Не факт.
Если производная в точке равна нулю - это совсем не обязательно экстремум.
Вполне возможно - точка перегиба )))
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 5415
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 563 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 04 тра, 2021 23:52
mustbe написав: Flamingo написав: andreyiskra написав:
А когда дорожать будет?
Очевидно же - после того как перестанет дешеветь
Не факт.
Если производная в точке равна нулю - это совсем не обязательно экстремум.
Вполне возможно - точка перегиба )))
Ну я не совсем про экстремумы вел речь ))). Просто по любому чтобы начать дорожать надо перестать дешеветь. Одномоментно как бы эти два действия не возможны
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 6201
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 1604 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|