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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 99100101102

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 53
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
20
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 06:13

  Flamingo написав:Просто по любому чтобы начать дорожать надо перестать дешеветь. Одномоментно как бы эти два действия не возможны ;)

После того как перестало дешеветь - возможны три варианта:
- начнёт дорожать
- будет оставаться на том же уровне
- продолжит дешеветь
)
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 06:46

  mustbe написав:
  Flamingo написав:Просто по любому чтобы начать дорожать надо перестать дешеветь. Одномоментно как бы эти два действия не возможны ;)

После того как перестало дешеветь - возможны три варианта:
- начнёт дорожать
- будет оставаться на том же уровне
- продолжит дешеветь
)

По банальній логіці тільки два перших варіанта.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 07:14

  Квесторе_поверніться написав:
  mustbe написав:После того как перестало дешеветь - возможны три варианта:
- начнёт дорожать
- будет оставаться на том же уровне
- продолжит дешеветь
)

По банальній логіці тільки два перших варіанта.

Видать - у меня другая логика, которая говорит, что удешевление может произойти в любой момент.
Даже после того, как предыдущее удешевление временно прекратилось
mustbe
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З нами з: 27.12.17
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  #<1 ... 99100101102
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