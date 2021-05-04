После того как перестало дешеветь - возможны три варианта:
- начнёт дорожать
- будет оставаться на том же уровне
- продолжит дешеветь
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 тра, 2021 06:13
Додано: Сер 05 тра, 2021 06:46
По банальній логіці тільки два перших варіанта.
Додано: Сер 05 тра, 2021 07:14
Видать - у меня другая логика, которая говорит, что удешевление может произойти в любой момент.
Даже после того, как предыдущее удешевление временно прекратилось
Додано: Сер 05 тра, 2021 10:20
Re: Аккордбанк
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