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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 тра, 2021 06:13
Flamingo написав:
Просто по любому чтобы начать дорожать надо перестать дешеветь. Одномоментно как бы эти два действия не возможны
После того как перестало дешеветь - возможны три варианта:
- начнёт дорожать
- будет оставаться на том же уровне
- продолжит дешеветь
)
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mustbe
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Додано: Сер 05 тра, 2021 06:46
mustbe написав: Flamingo написав:
Просто по любому чтобы начать дорожать надо перестать дешеветь. Одномоментно как бы эти два действия не возможны
После того как перестало дешеветь - возможны три варианта:
- начнёт дорожать
- будет оставаться на том же уровне
- продолжит дешеветь
)
По банальній логіці тільки два перших варіанта.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 05 тра, 2021 07:14
Квесторе_поверніться написав: mustbe написав:
После того как перестало дешеветь - возможны три варианта:
- начнёт дорожать
- будет оставаться на том же уровне
- продолжит дешеветь
)
По банальній логіці тільки два перших варіанта.
Видать - у меня другая логика, которая говорит, что удешевление может произойти в любой момент.
Даже после того, как предыдущее удешевление временно прекратилось
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mustbe
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Додано: Сер 05 тра, 2021 10:20
mustbe написав:
Видать - у меня другая логика, которая говорит, что удешевление может произойти в любой момент.
Даже после того, как предыдущее удешевление временно прекратилось
Ключове слово - перестало.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 05 тра, 2021 11:00
Квесторе_поверніться написав:
Ключове слово - перестало.
Если курс сначала падал, а потом несколько дней стоит на одном месте - как понять:
- он перестал падать ?
- или временно прекратил падать ?
)
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Додано: Сер 05 тра, 2021 11:14
mustbe написав:
временно прекратил падать
буде лишатись на тому самому рівні
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 05 тра, 2021 11:16
Квесторе_поверніться написав: mustbe написав:
временно прекратил падать
буде лишатись на тому самому рівні
Ладно, замнём, разговор ниачём
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