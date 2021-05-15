Искатель написав:Amethyst написав:
Угу. Лимит р2р на выход 15х4 в день, но еще есть лимит у принимающей стороны
Спасибо, друже!
А вот интересно... если сегодня забросить с депозита на "Найкращу"... проценты начнут тикать с завтрашнего дня или уже с понедельника?
И второй вопрос, чтобы не плодить сообщения: СЭП с "Найкращей" - без комиссии или что-то придется платить? Отделение расположено далеко и неудобно, снятие нала исключается, придется как-то забирать оттуда. Или... пусть пока лежит под 6%..."Прозапасы" (под 10%) уже переполнены далеко за фонд, поэтому особо вариантов нет.
%% со Вт. начнут капать, т.к. проводка будет в Пн.
Помню, шо СЭП платный, а я типа свыня -- даж копеечку жалко
Хотя стоит оценить затраты на СЭП и отлёжку лишних 1..2 дн под 6%