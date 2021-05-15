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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 99100101102

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 53
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
20
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 13:44

  Искатель написав:
  Amethyst написав:
  Искатель написав:Добрый день, уважаемые!

Вопрос: сегодня закончился первый депозит"Нові гроші", как правильно с ним дальше обращаться?
Нажать "Снять средства" и перебросить депозит на "Найкращу"? А какой лимит, если тянуть с нее чужой "тянучкой"?

Угу. Лимит р2р на выход 15х4 в день, но еще есть лимит у принимающей стороны

Спасибо, друже!
А вот интересно... если сегодня забросить с депозита на "Найкращу"... проценты начнут тикать с завтрашнего дня или уже с понедельника?
И второй вопрос, чтобы не плодить сообщения: СЭП с "Найкращей" - без комиссии или что-то придется платить? Отделение расположено далеко и неудобно, снятие нала исключается, придется как-то забирать оттуда. Или... пусть пока лежит под 6%..."Прозапасы" (под 10%) уже переполнены далеко за фонд, поэтому особо вариантов нет.

%% со Вт. начнут капать, т.к. проводка будет в Пн.
Помню, шо СЭП платный, а я типа свыня -- даж копеечку жалко
Хотя стоит оценить затраты на СЭП и отлёжку лишних 1..2 дн под 6% :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 22:15

Re: Аккордбанк

Сэп платный, тянуть можно бесплатно. Горячка говорила 29,99к в день, но я моней тянул 50к точно
andreyiskra
 
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  #<1 ... 99100101102
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