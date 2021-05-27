Вопрос: сегодня закончился первый депозит"Нові гроші", как правильно с ним дальше обращаться? Нажать "Снять средства" и перебросить депозит на "Найкращу"? А какой лимит, если тянуть с нее чужой "тянучкой"?
Угу. Лимит р2р на выход 15х4 в день, но еще есть лимит у принимающей стороны
Спасибо, друже! А вот интересно... если сегодня забросить с депозита на "Найкращу"... проценты начнут тикать с завтрашнего дня или уже с понедельника? И второй вопрос, чтобы не плодить сообщения: СЭП с "Найкращей" - без комиссии или что-то придется платить? Отделение расположено далеко и неудобно, снятие нала исключается, придется как-то забирать оттуда. Или... пусть пока лежит под 6%..."Прозапасы" (под 10%) уже переполнены далеко за фонд, поэтому особо вариантов нет.
%% со Вт. начнут капать, т.к. проводка будет в Пн. Помню, шо СЭП платный, а я типа свыня -- даж копеечку жалко Хотя стоит оценить затраты на СЭП и отлёжку лишних 1..2 дн под 6%
Оплата покупок через інтернет у всіх не працює? Перевірте хто може будь-ласка.. В мене при редіректі на 3D Secure видає помилку/таймаут, при чому адреса acs.fuib.com якась дивна. Перевіряв на exist.ua / google pay / kyivstar. Підтримка нічого толком не сказала.