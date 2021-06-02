Відтепер отримати картку можна не тільки у відділенні Акордбанку але й у будь-якому поштоматі або відділені Нової пошти. При оформлені картки за допомогою Інтернет-Банкінгу достатньо лише обрати зручне місце отримання та очікувати на повідомлення від Нової пошти із зазначенням у тому числі дати доставлення.
Ми піклуємося про клієнтів, тому доставка карток через Нову пошту здійснюватиметься безкоштовно. Тож не зволікайте та замовляйте будь-які нові картки онлайн через систему Інтернет-Банкінг від Акордбанку та самостійно обирайте як та де саме бажаєте її отримати.