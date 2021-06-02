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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 101102103104

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 53
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
20
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 18:05

  Goodman написав:Други , напомните плиз.
Как стянуть с Найкращей р2р ?
Тянуть тянучкой карти приемника , тянуть Сендмани.
Пробивал через приложение , то малюе комиссию.
Дякую.

нуна тянуть чужим р2р, например, Моней
15к х4 = 60К/дн
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 19:18

  Amid написав:cohan

Чем?


2% супремаркеты и магазины, надо бы проверить Эпцентры
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:45

  cohan написав:
  Amid написав:cohan

Чем?


2% супремаркеты и магазины, надо бы проверить Эпцентры


Эпицентр МСС 5211 всё для дома. Это ПУМБа 3я категория или Форвард "мебель и строительство".
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:58

Відтепер отримати картку можна не тільки у відділенні Акордбанку але й у будь-якому поштоматі або відділені Нової пошти. При оформлені картки за допомогою Інтернет-Банкінгу достатньо лише обрати зручне місце отримання та очікувати на повідомлення від Нової пошти із зазначенням у тому числі дати доставлення.

Ми піклуємося про клієнтів, тому доставка карток через Нову пошту здійснюватиметься безкоштовно. Тож не зволікайте та замовляйте будь-які нові картки онлайн через систему Інтернет-Банкінг від Акордбанку та самостійно обирайте як та де саме бажаєте її отримати.

https://accordbank.com.ua/ua/about/news ... 74b5a65d7/
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