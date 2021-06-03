Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 чер, 2021 18:05
Goodman написав:
Други , напомните плиз.
Как стянуть с Найкращей р2р ?
Тянуть тянучкой карти приемника , тянуть Сендмани.
Пробивал через приложение , то малюе комиссию.
Дякую.
нуна тянуть чужим р2р, например, Моней
15к х4 = 60К/дн
Amethyst
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Додано: Вів 01 чер, 2021 19:18
Amid написав: cohan
Чем?
2% супремаркеты и магазины, надо бы проверить Эпцентры
cohan
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Додано: Чет 03 чер, 2021 15:45
cohan написав: Amid написав: cohan
Чем?
2% супремаркеты и магазины, надо бы проверить Эпцентры
Эпицентр МСС 5211 всё для дома. Это ПУМБа 3я категория или Форвард "мебель и строительство".
Amid
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Додано: Чет 03 чер, 2021 15:58
Відтепер отримати картку можна не тільки у відділенні Акордбанку але й у будь-якому поштоматі або відділені Нової пошти. При оформлені картки за допомогою Інтернет-Банкінгу достатньо лише обрати зручне місце отримання та очікувати на повідомлення від Нової пошти із зазначенням у тому числі дати доставлення.
Ми піклуємося про клієнтів, тому доставка карток через Нову пошту здійснюватиметься безкоштовно. Тож не зволікайте та замовляйте будь-які нові картки онлайн через систему Інтернет-Банкінг від Акордбанку та самостійно обирайте як та де саме бажаєте її отримати. https://accordbank.com.ua/ua/about/news ... 74b5a65d7/
klug
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Додано: Чет 03 чер, 2021 17:45
Коллеги! Кто-нибудь открывал виртуальные карты для покупки валюты? Есть ли какие-нибудь подводные камни? Можно в личку
Кассандра
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 09:59
la9 написав:
Коллеги, а по Найкращей плата за неактивность снимется при поступлении денег, если на момент возникновения неактивность не было средств?
Когда-то у меня сняли, после того как получил проценты за год и этот год картой не пользовался.
На КЦ сказали, что если 6 месяцев картой не пользовались и карта была с нулевым балансом, то в случае поступления денег после 6-ти месяцев, будет списана комиссия.
По памяти, это единственный банк, который "запоминает" комиссию и снимает ее за прошедшее время
la9
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:29
la9 Ещё Прокредит. Но тот может вообще карту закрыть через 2-3 месяца, если 0 и неоткуда снять абонку.
Amid
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