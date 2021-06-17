Debit MC World у тарифах написано безоплатно. Чи вона як допка за 50 грн випускається до безоплатної миттєвої?
Ні, іменна наразі випускається безоплатно. Для підключення кешбеку треба отримати хоча б 1000грн ліміт. Отримати можна, хоча процедура складна. Це перший банк, у котрому і менеджер, і аналітик відділу кредитування детально цікавились наявними кредитними продуктами в інших банках. Але таки налили
P.S. Це, мабуть, все ж краще О.банку, де нічого не питали, але нічого й не налили
Прошу помощи коллег, сегодня буду оформлять кредитку, что еще здесь нужно взять/оформить чтобы пользоваться дальше без посещений отделения?!? Как правильно зайти и от чего отказываться сразу при оформлении?