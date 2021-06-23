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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 чер, 2021 21:11
kreuz написав:
Debit MC World у тарифах написано безоплатно. Чи вона як допка за 50 грн випускається до безоплатної миттєвої?
Ні, іменна наразі випускається безоплатно. Для підключення кешбеку треба отримати хоча б 1000грн ліміт. Отримати можна, хоча процедура складна. Це перший банк, у котрому і менеджер, і аналітик відділу кредитування детально цікавились наявними кредитними продуктами в інших банках. Але таки налили
P.S. Це, мабуть, все ж краще О.банку, де нічого не питали, але нічого й не налили
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wildlynx
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:27
Прошу помощи коллег, сегодня буду оформлять кредитку, что еще здесь нужно взять/оформить чтобы пользоваться дальше без посещений отделения?!? Как правильно зайти и от чего отказываться сразу при оформлении?
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Lost
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:34
Lost написав:
Прошу помощи коллег, сегодня буду оформлять кредитку, что еще здесь нужно взять/оформить чтобы пользоваться дальше без посещений отделения?!? Как правильно зайти и от чего отказываться сразу при оформлении?
тут все легко, если только ваша фамилия не *арий или подобные, пробивают по публичным лицам, могут прицепиться
стразивки вроде нет, ну уточните на всякий
депо помогает если есть, сужу по теме - мне дали сразу , был клиентом год уже а то и два, а некоторым сходу не давали
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cohan
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Додано: Чет 24 чер, 2021 16:38
Наикращую как пополнить без комиссии?
А то я давненько её не пользуюсь и всё забыла.
Тупо СЕПом на Ибан Наикращей?
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lubopytnaya
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Додано: Чет 24 чер, 2021 16:47
lubopytnaya написав:
Наикращую как пополнить без комиссии?
А то я давненько её не пользуюсь и всё забыла.
Тупо СЕПом на Ибан Наикращей?
Да, норм.
Можно и р2р перекинуть с Мони, например, но проведется на след. опердн. Мона на овер попасть если на депо сразу разместиться, ну а если для трат через ПОС, то норм.
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Amethyst
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