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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 53
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
20
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 21:11

  kreuz написав:

Debit MC World у тарифах написано безоплатно. Чи вона як допка за 50 грн випускається до безоплатної миттєвої?


Ні, іменна наразі випускається безоплатно. Для підключення кешбеку треба отримати хоча б 1000грн ліміт. Отримати можна, хоча процедура складна. Це перший банк, у котрому і менеджер, і аналітик відділу кредитування детально цікавились наявними кредитними продуктами в інших банках. Але таки налили 8)

P.S. Це, мабуть, все ж краще О.банку, де нічого не питали, але нічого й не налили :evil:
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:27

Re: Аккордбанк

Прошу помощи коллег, сегодня буду оформлять кредитку, что еще здесь нужно взять/оформить чтобы пользоваться дальше без посещений отделения?!? Как правильно зайти и от чего отказываться сразу при оформлении?
Lost
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:34

  Lost написав:Прошу помощи коллег, сегодня буду оформлять кредитку, что еще здесь нужно взять/оформить чтобы пользоваться дальше без посещений отделения?!? Как правильно зайти и от чего отказываться сразу при оформлении?


тут все легко, если только ваша фамилия не *арий или подобные, пробивают по публичным лицам, могут прицепиться
стразивки вроде нет, ну уточните на всякий
депо помогает если есть, сужу по теме - мне дали сразу , был клиентом год уже а то и два, а некоторым сходу не давали
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 16:38

Наикращую как пополнить без комиссии?
А то я давненько её не пользуюсь и всё забыла.
Тупо СЕПом на Ибан Наикращей?
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 16:47

  lubopytnaya написав:Наикращую как пополнить без комиссии?
А то я давненько её не пользуюсь и всё забыла.
Тупо СЕПом на Ибан Наикращей?

Да, норм.
Можно и р2р перекинуть с Мони, например, но проведется на след. опердн. Мона на овер попасть если на депо сразу разместиться, ну а если для трат через ПОС, то норм.
Amethyst
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