Debit MC World у тарифах написано безоплатно. Чи вона як допка за 50 грн випускається до безоплатної миттєвої?
Ні, іменна наразі випускається безоплатно. Для підключення кешбеку треба отримати хоча б 1000грн ліміт. Отримати можна, хоча процедура складна. Це перший банк, у котрому і менеджер, і аналітик відділу кредитування детально цікавились наявними кредитними продуктами в інших банках. Але таки налили
P.S. Це, мабуть, все ж краще О.банку, де нічого не питали, але нічого й не налили
Прошу помощи коллег, сегодня буду оформлять кредитку, что еще здесь нужно взять/оформить чтобы пользоваться дальше без посещений отделения?!? Как правильно зайти и от чего отказываться сразу при оформлении?
Lost написав:Прошу помощи коллег, сегодня буду оформлять кредитку, что еще здесь нужно взять/оформить чтобы пользоваться дальше без посещений отделения?!? Как правильно зайти и от чего отказываться сразу при оформлении?
тут все легко, если только ваша фамилия не *арий или подобные, пробивают по публичным лицам, могут прицепиться стразивки вроде нет, ну уточните на всякий депо помогает если есть, сужу по теме - мне дали сразу , был клиентом год уже а то и два, а некоторым сходу не давали
wildlynx написав:Тянул с UAH-виртуалки (она в тарифе Найкраща картка) на Альфу через P2P по 15к, ничего через горячку не открывал.
у меня натуральная карта , раз потянул - не дало. позвонил, сказал одно предложение - открили слив денег с карти. Виртуалка только в Привате, для оплати на забугорних сайтах сумм до 100 грн за просмотри спутникових каналов.Даже если и хакнут - то потери минимальни.