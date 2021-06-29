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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:07
Тягнув з Найкращої картки на Моно через Р2Р, порціями по 15к, іноді не пускало, то перевіряв соткою. Вперся в ліміт кількості операцій(10шт), 60к/день, як тут писали, не помітив. До того підняв ліміти і підключив оплату по інтернету на гарячій.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:25
Кто поймёт о чём ролик - хорошо! А кто нет - то значит, что он ему как раз и предназначен, а это значит, что пересматривайте его почаще! И ничего личного, ок ?
Додано: Сер 30 чер, 2021 10:49
У липні на користувачів Найкращої картки очікують наступні категорії кешбеку:
Краса - 3%;
Кафе та ресторани - 3%;
Таксі - 10%;
Товари для дому та саду - 20%.
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