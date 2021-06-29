RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Аккордбанк

Аккордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 103104105106

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 54
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
14
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
20
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:07

Тягнув з Найкращої картки на Моно через Р2Р, порціями по 15к, іноді не пускало, то перевіряв соткою. Вперся в ліміт кількості операцій(10шт), 60к/день, як тут писали, не помітив. До того підняв ліміти і підключив оплату по інтернету на гарячій.
Kara
 
Повідомлень: 39
З нами з: 13.11.16
Подякував: 41 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:25

Кто поймёт о чём ролик - хорошо! А кто нет - то значит, что он ему как раз и предназначен, а это значит, что пересматривайте его почаще! И ничего личного, ок ? :?
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1222
З нами з: 04.12.12
Подякував: 20 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 10:49

У липні на користувачів Найкращої картки очікують наступні категорії кешбеку:

    АЗС - 2%;
    Краса - 3%;
    Кафе та ресторани - 3%;
    Таксі - 10%;
    Товари для дому та саду - 20%.
Eldarien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23
З нами з: 22.05.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 103104105106
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Lost, miltador, ramaz, Митяйка і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (1053)
30.06.2021 11:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.