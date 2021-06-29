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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 103104105106

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 54
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
14
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
20
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:07

Тягнув з Найкращої картки на Моно через Р2Р, порціями по 15к, іноді не пускало, то перевіряв соткою. Вперся в ліміт кількості операцій(10шт), 60к/день, як тут писали, не помітив. До того підняв ліміти і підключив оплату по інтернету на гарячій.
Kara
 
Повідомлень: 39
З нами з: 13.11.16
Подякував: 41 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:25

Кто поймёт о чём ролик - хорошо! А кто нет - то значит, что он ему как раз и предназначен, а это значит, что пересматривайте его почаще! И ничего личного, ок ? :?
Кассандра
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Повідомлень: 1222
З нами з: 04.12.12
Подякував: 20 раз.
Подякували: 167 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 10:49

У липні на користувачів Найкращої картки очікують наступні категорії кешбеку:

    АЗС - 2%;
    Краса - 3%;
    Кафе та ресторани - 3%;
    Таксі - 10%;
    Товари для дому та саду - 20%.
Eldarien
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Повідомлень: 23
З нами з: 22.05.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 12:17

  Eldarien написав:У липні на користувачів Найкращої картки очікують наступні категорії кешбеку:

    АЗС - 2%;
    Краса - 3%;
    Кафе та ресторани - 3%;
    Таксі - 10%;
    Товари для дому та саду - 20%.


Наконец-то, хоть что-то полезное.
Amid
 
Повідомлень: 1600
З нами з: 12.06.08
Подякував: 193 раз.
Подякували: 299 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 12:54

  Amid написав:
  Eldarien написав:У липні на користувачів Найкращої картки очікують наступні категорії кешбеку:

    АЗС - 2%;
    Краса - 3%;
    Кафе та ресторани - 3%;
    Таксі - 10%;
    Товари для дому та саду - 20%.


Наконец-то, хоть что-то полезное.


такси ))) остальное такое себе, еще б найти где отоварить для дома и сада
cohan
 
Повідомлень: 2088
З нами з: 27.09.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 161 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 14:01

Re: Аккордбанк

  cohan написав:такси ))) остальное такое себе, еще б найти где отоварить для дома и сада

Юск на Берковецкой 6Д МСС 5719. Возможно другие Юски тоже, но это не точно. Хотел узнать МСС Юска в променаде, так кулёчков нет, только многоразовые сумки и продавец не знает что такое МСС

Но помните, максимальный КБ 50 грн за раз, так что не удастся, купив одеялко за 2500 грн., сразу срубить 500 грн кэшбека.
Amid
 
Повідомлень: 1600
З нами з: 12.06.08
Подякував: 193 раз.
Подякували: 299 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 14:30

  Amid написав:
  cohan написав:такси ))) остальное такое себе, еще б найти где отоварить для дома и сада

Юск на Берковецкой 6Д МСС 5719. Возможно другие Юски тоже, но это не точно. Хотел узнать МСС Юска в променаде, так кулёчков нет, только многоразовые сумки и продавец не знает что такое МСС

Но помните, максимальный КБ 50 грн за раз, так что не удастся, купив одеялко за 2500 грн., сразу срубить 500 грн кэшбека.


да, за полтинник помню, спасибо!
cohan
 
Повідомлень: 2088
З нами з: 27.09.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 161 раз.
 
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  #<1 ... 103104105106
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