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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:07
Тягнув з Найкращої картки на Моно через Р2Р, порціями по 15к, іноді не пускало, то перевіряв соткою. Вперся в ліміт кількості операцій(10шт), 60к/день, як тут писали, не помітив. До того підняв ліміти і підключив оплату по інтернету на гарячій.
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Kara
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:25
Кто поймёт о чём ролик - хорошо! А кто нет - то значит, что он ему как раз и предназначен, а это значит, что пересматривайте его почаще! И ничего личного, ок ?
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Додано: Сер 30 чер, 2021 10:49
У липні на користувачів Найкращої картки очікують наступні категорії кешбеку:
АЗС - 2%;
Краса - 3%;
Кафе та ресторани - 3%;
Таксі - 10%;
Товари для дому та саду - 20%.
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Eldarien
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Додано: Сер 30 чер, 2021 12:17
Eldarien написав:
У липні на користувачів Найкращої картки очікують наступні категорії кешбеку:
АЗС - 2%;
Краса - 3%;
Кафе та ресторани - 3%;
Таксі - 10%;
Товари для дому та саду - 20%.
Наконец-то, хоть что-то полезное.
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Amid
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Додано: Сер 30 чер, 2021 12:54
Amid написав: Eldarien написав:
У липні на користувачів Найкращої картки очікують наступні категорії кешбеку:
АЗС - 2%;
Краса - 3%;
Кафе та ресторани - 3%;
Таксі - 10%;
Товари для дому та саду - 20%.
Наконец-то, хоть что-то полезное.
такси ))) остальное такое себе, еще б найти где отоварить для дома и сада
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cohan
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Додано: Сер 30 чер, 2021 14:01
cohan написав:
такси ))) остальное такое себе, еще б найти где отоварить для дома и сада
Юск на Берковецкой 6Д МСС 5719. Возможно другие Юски тоже, но это не точно. Хотел узнать МСС Юска в променаде, так кулёчков нет, только многоразовые сумки и продавец не знает что такое МСС
Но помните, максимальный КБ 50 грн за раз, так что не удастся, купив одеялко за 2500 грн., сразу срубить 500 грн кэшбека.
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Amid
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Додано: Сер 30 чер, 2021 14:30
Amid написав: cohan написав:
такси ))) остальное такое себе, еще б найти где отоварить для дома и сада
Юск на Берковецкой 6Д МСС 5719. Возможно другие Юски тоже, но это не точно. Хотел узнать МСС Юска в променаде, так кулёчков нет, только многоразовые сумки и продавец не знает что такое МСС
Но помните, максимальный КБ 50 грн за раз, так что не удастся, купив одеялко за 2500 грн., сразу срубить 500 грн кэшбека.
да, за полтинник помню, спасибо!
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cohan
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Додано: Сер 30 чер, 2021 14:40
cohan написав: Amid написав: Eldarien написав:
У липні на користувачів Найкращої картки очікують наступні категорії кешбеку:
АЗС - 2%;
Краса - 3%;
Кафе та ресторани - 3%;
Таксі - 10%;
Товари для дому та саду - 20%.
Наконец-то, хоть что-то полезное.
такси ))) остальное такое себе, еще б найти где отоварить для дома и сада
да, ради такси придется идти повторно пробовать получить кредлимит. Если никто завтра не даст 10%.
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Ромасик
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