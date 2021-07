Форуми / Народні рейтинги: Банки,

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Аккордбанк 3.5 5 54 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 20% 11 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 6 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 6% 3 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 26% 14 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 37% 20 Всього голосів : 54 Додано: Чет 01 лип, 2021 20:21 cohan написав: Ромасик написав: да, ради такси придется идти повторно пробовать получить кредлимит. Если никто завтра не даст 10%. только для Уклона ) покупки-то в Украине засчитываются



только для Уклона ) покупки-то в Украине засчитываются только для Уклона ) покупки-то в Украине засчитываются



Нда, нишевый какой-то кешбек здесь. Только внутри Украины, только до 50грн за транзакцию. Категория "Товары для дома и сада" не включает самые ходовые MCC 5200 и 5211 - Эпицентр и Леруа тоже в пролете. И хочется поюзать, да больно уж сложно попасть в MCC и прочие ограничения. MCC по проведенной операции опять-таки только через горячку можно узнать. Штош wildlynx Додано: Чет 01 лип, 2021 22:07



только для Уклона ) покупки-то в Украине засчитываются только для Уклона ) покупки-то в Украине засчитываются



Нда, нишевый какой-то кешбек здесь. Только внутри Украины, только до 50грн за транзакцию. Категория "Товары для дома и сада" не включает самые ходовые MCC 5200 и 5211 - Эпицентр и Леруа тоже в пролете. И хочется поюзать, да больно уж сложно попасть в MCC и прочие ограничения. MCC по проведенной операции опять-таки только через горячку можно узнать. Штош Нда, нишевый какой-то кешбек здесь. Только внутри Украины, только до 50грн за транзакцию. Категория "Товары для дома и сада" не включает самые ходовые MCC 5200 и 5211 - Эпицентр и Леруа тоже в пролете. И хочется поюзать, да больно уж сложно попасть в MCC и прочие ограничения. MCC по проведенной операции опять-таки только через горячку можно узнать. Штош



хе-хе, еще и максимум 500 в мес, не понял когда ввели, но as is

хе-хе, еще и максимум 500 в мес, не понял когда ввели, но as is ну а Эпик конечно не включает ,с таким-то процентом... cohan Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:41



только для Уклона ) покупки-то в Украине засчитываются только для Уклона ) покупки-то в Украине засчитываются



Нда, нишевый какой-то кешбек здесь. Только внутри Украины, только до 50грн за транзакцию. Категория "Товары для дома и сада" не включает самые ходовые MCC 5200 и 5211 - Эпицентр и Леруа тоже в пролете. И хочется поюзать, да больно уж сложно попасть в MCC и прочие ограничения. MCC по проведенной операции опять-таки только через горячку можно узнать. Штош Нда, нишевый какой-то кешбек здесь. Только внутри Украины, только до 50грн за транзакцию. Категория "Товары для дома и сада" не включает самые ходовые MCC 5200 и 5211 - Эпицентр и Леруа тоже в пролете. И хочется поюзать, да больно уж сложно попасть в MCC и прочие ограничения. MCC по проведенной операции опять-таки только через горячку можно узнать. Штош

Видається, щойно отримані 10к кредліміту лежатимуть на поличці. Може, хоч для депо згодиться, чи валютообміну... kreuz

