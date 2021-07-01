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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 104105106107

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 54
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
14
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
20
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 20:21

  cohan написав:
  Ромасик написав:да, ради такси придется идти повторно пробовать получить кредлимит. Если никто завтра не даст 10%.


только для Уклона ) покупки-то в Украине засчитываются


Нда, нишевый какой-то кешбек здесь. Только внутри Украины, только до 50грн за транзакцию. Категория "Товары для дома и сада" не включает самые ходовые MCC 5200 и 5211 - Эпицентр и Леруа тоже в пролете. И хочется поюзать, да больно уж сложно попасть в MCC и прочие ограничения. MCC по проведенной операции опять-таки только через горячку можно узнать. Штош :)
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 22:07

  wildlynx написав:
  cohan написав:
  Ромасик написав:да, ради такси придется идти повторно пробовать получить кредлимит. Если никто завтра не даст 10%.


только для Уклона ) покупки-то в Украине засчитываются


Нда, нишевый какой-то кешбек здесь. Только внутри Украины, только до 50грн за транзакцию. Категория "Товары для дома и сада" не включает самые ходовые MCC 5200 и 5211 - Эпицентр и Леруа тоже в пролете. И хочется поюзать, да больно уж сложно попасть в MCC и прочие ограничения. MCC по проведенной операции опять-таки только через горячку можно узнать. Штош :)


хе-хе, еще и максимум 500 в мес, не понял когда ввели, но as is
ну а Эпик конечно не включает ,с таким-то процентом...
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:41

  wildlynx написав:
  cohan написав:
  Ромасик написав:да, ради такси придется идти повторно пробовать получить кредлимит. Если никто завтра не даст 10%.


только для Уклона ) покупки-то в Украине засчитываются


Нда, нишевый какой-то кешбек здесь. Только внутри Украины, только до 50грн за транзакцию. Категория "Товары для дома и сада" не включает самые ходовые MCC 5200 и 5211 - Эпицентр и Леруа тоже в пролете. И хочется поюзать, да больно уж сложно попасть в MCC и прочие ограничения. MCC по проведенной операции опять-таки только через горячку можно узнать. Штош :)

Видається, щойно отримані 10к кредліміту лежатимуть на поличці. Може, хоч для депо згодиться, чи валютообміну...
kreuz
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:46

  kreuz написав:Видається, щойно отримані 10к кредліміту лежатимуть на поличці. Може, хоч для депо згодиться, чи валютообміну...


ну по такси у них рекорд в этом месяце, жаль не для всех служб
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:21

  cohan написав:
  kreuz написав:Видається, щойно отримані 10к кредліміту лежатимуть на поличці. Може, хоч для депо згодиться, чи валютообміну...


ну по такси у них рекорд в этом месяце, жаль не для всех служб

Заради кишмишу на таксю не перелізу, хіба коли 99% пообіцяють :mrgreen:
kreuz
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Повідомлень: 3075
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:28

Что значит не для всех служб?А какие не проходят?
Вадимка
 
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  #<1 ... 104105106107
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