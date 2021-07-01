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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лип, 2021 20:21
cohan написав: Ромасик написав:
да, ради такси придется идти повторно пробовать получить кредлимит. Если никто завтра не даст 10%.
только для Уклона ) покупки-то в Украине засчитываются
Нда, нишевый какой-то кешбек здесь. Только внутри Украины, только до 50грн за транзакцию. Категория "Товары для дома и сада" не включает самые ходовые MCC 5200 и 5211 - Эпицентр и Леруа тоже в пролете. И хочется поюзать, да больно уж сложно попасть в MCC и прочие ограничения. MCC по проведенной операции опять-таки только через горячку можно узнать. Штош
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wildlynx
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Додано: Чет 01 лип, 2021 22:07
wildlynx написав: cohan написав: Ромасик написав:
да, ради такси придется идти повторно пробовать получить кредлимит. Если никто завтра не даст 10%.
только для Уклона ) покупки-то в Украине засчитываются
Нда, нишевый какой-то кешбек здесь. Только внутри Украины, только до 50грн за транзакцию. Категория "Товары для дома и сада" не включает самые ходовые MCC 5200 и 5211 - Эпицентр и Леруа тоже в пролете. И хочется поюзать, да больно уж сложно попасть в MCC и прочие ограничения. MCC по проведенной операции опять-таки только через горячку можно узнать. Штош
хе-хе, еще и максимум 500 в мес, не понял когда ввели, но as is
ну а Эпик конечно не включает ,с таким-то процентом...
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cohan
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:41
wildlynx написав: cohan написав: Ромасик написав:
да, ради такси придется идти повторно пробовать получить кредлимит. Если никто завтра не даст 10%.
только для Уклона ) покупки-то в Украине засчитываются
Нда, нишевый какой-то кешбек здесь. Только внутри Украины, только до 50грн за транзакцию. Категория "Товары для дома и сада" не включает самые ходовые MCC 5200 и 5211 - Эпицентр и Леруа тоже в пролете. И хочется поюзать, да больно уж сложно попасть в MCC и прочие ограничения. MCC по проведенной операции опять-таки только через горячку можно узнать. Штош
Видається, щойно отримані 10к кредліміту лежатимуть на поличці. Може, хоч для депо згодиться, чи валютообміну...
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kreuz
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:46
kreuz написав:
Видається, щойно отримані 10к кредліміту лежатимуть на поличці. Може, хоч для депо згодиться, чи валютообміну...
ну по такси у них рекорд в этом месяце, жаль не для всех служб
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cohan
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:28
Что значит не для всех служб?А какие не проходят?
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Вадимка
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