универсальный - держать столько же не в грошах, тогда можно переоткрыть хоть сразу, не универсальный - написал вам
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 лип, 2021 17:00
Додано: Суб 03 лип, 2021 19:09
Re: Аккордбанк
Пока деньги на нових грошах можно цепочкой откривать вклади новие гроши.
Но как только первие депозити закончаться - уже зась. Те что закончились ложить под обичние условия - и только тогда даст открить новие гроши.
Самому интересно, когда обнулиться счетчик.
|