универсальный - держать столько же не в грошах, тогда можно переоткрыть хоть сразу, не универсальный - написал вам
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 лип, 2021 17:00
Додано: Суб 03 лип, 2021 19:09
Re: Аккордбанк
Пока деньги на нових грошах можно цепочкой откривать вклади новие гроши.
Но как только первие депозити закончаться - уже зась. Те что закончились ложить под обичние условия - и только тогда даст открить новие гроши.
Самому интересно, когда обнулиться счетчик.
Додано: Вів 06 лип, 2021 22:28
Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:49
Re: Аккордбанк
КБ на август:
Супермаркети та магазини -2%
Дитячі товари - 3%
Здоров’я - 5% (по-моему сюда не попадают аптеки - только клиники)
Оренда авто - 7% (бессмысленно из-за того, что за границей не дают КБ, да и ограничение в 50 гривен КБ за раз тоже делает эту категорию безрадостной).
Товари для дому та саду - 20% (вроде Юск на Берковецкой 6 попадает)
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