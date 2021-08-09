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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 105106107108

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 54
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
14
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
20
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 17:00

  vovareuckij написав:Нови гроши только на три месяца, через какое время и как потом можно снова зайти на этот вклад? Есть какой-то лайфхак?


универсальный - держать столько же не в грошах, тогда можно переоткрыть хоть сразу, не универсальный - написал вам
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 19:09

Re: Аккордбанк

  vovareuckij написав:Нови гроши только на три месяца, через какое время и как потом можно снова зайти на этот вклад? Есть какой-то лайфхак?


Пока деньги на нових грошах можно цепочкой откривать вклади новие гроши.
Но как только первие депозити закончаться - уже зась. Те что закончились ложить под обичние условия - и только тогда даст открить новие гроши.
Самому интересно, когда обнулиться счетчик.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 22:28

  kianushkolosov написав:Хочу открыть депо на 3 месяца с пополнением "Щомісячний дохід". Сумма пополнения как то ограничена?
ограничена.
сумма пополнения итого не более 100 000 грн ( аналогично - 3000 € и $ )
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:49

Re: Аккордбанк

КБ на август:

Супермаркети та магазини -2%
Дитячі товари - 3%
Здоров’я - 5% (по-моему сюда не попадают аптеки - только клиники)
Оренда авто - 7% (бессмысленно из-за того, что за границей не дают КБ, да и ограничение в 50 гривен КБ за раз тоже делает эту категорию безрадостной).
Товари для дому та саду - 20% (вроде Юск на Берковецкой 6 попадает)
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 16:50

Зрада, панове!

З 01.09 нові тарифи https://accordbank.com.ua/ua/about/news ... a6fc11826/
На Найкращій буде пільговий період "до 62 днів", але 5% на залишок власних коштів. Гривневі депозитки мігрують в тариф Найкращої, валютні - Приватної. Більше нічого для себе цікавого не знайшов, але дивився поверхово.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 17:18

  klug написав:Зрада, панове!

З 01.09 нові тарифи https://accordbank.com.ua/ua/about/news ... a6fc11826/
На Найкращій буде пільговий період "до 62 днів", але 5% на залишок власних коштів. Гривневі депозитки мігрують в тариф Найкращої, валютні - Приватної. Більше нічого для себе цікавого не знайшов, але дивився поверхово.

Т.е. под депозит теперь будут давать "найкращу"? Это хорошо
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 17:36

  Вкладчик1234 написав:Т.е. под депозит теперь будут давать "найкращу"? Это хорошо

Так "найкращу" всегда выдавали под депозит.
Т.е. при открытии или пополнения депозита в интернет-банке деньги снимались с Найкращей.
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 17:49

  lubopytnaya написав:
  Вкладчик1234 написав:Т.е. под депозит теперь будут давать "найкращу"? Это хорошо

Так "найкращу" всегда выдавали под депозит.
Т.е. при открытии или пополнения депозита в интернет-банке деньги снимались с Найкращей.

Так "картка під депозит" - це не для поповнення, а для отримання. Для поповнення Депозитна очевидно, що не підходила, а для отримання у неї були деякі переваги, але тепер і Найкращу ніби трохи підлатали.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 18:01

  klug написав:Так "картка під депозит" - це не для поповнення, а для отримання. Для поповнення Депозитна очевидно, що не підходила, а для отримання у неї були деякі переваги, але тепер і Найкращу ніби трохи підлатали.

Найкраща вообще для всего: и для открытия депозита, и для пополнения депозита, и для перевода денег в другой банк и т.д. и т.п.
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 18:34

  lubopytnaya написав:
  klug написав:Так "картка під депозит" - це не для поповнення, а для отримання. Для поповнення Депозитна очевидно, що не підходила, а для отримання у неї були деякі переваги, але тепер і Найкращу ніби трохи підлатали.

Найкраща вообще для всего: и для открытия депозита, и для пополнения депозита, и для перевода денег в другой банк и т.д. и т.п.

Зняття з Найкращої у касі або банкоматі було з комісією, якщо знімати більше 5к/міс. Зараз для цільових зарахувань комісію прибрали. Невже Ви не розумієте, що Ви не типовий клієнт банку? Для типової схеми кеш->депо->картка->каса Найкраща раніше не підходила зовсім, і ніхто у здоровому глузді її б вам не видав, як картку під депо, якби ви самі на цьому не наполягли. Типово ж видавали саме Депозитку. Тепер тарифи Найкращої змінили і Депозитка стала зайвою в лінійці. Для тих, хто у банку був лише раз, щоб стати клієнтом і отримати доступ в ІБ, набір інструментів інший, але таких абсолютна меншість.
klug
 
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