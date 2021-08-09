vovareuckij написав:Нови гроши только на три месяца, через какое время и как потом можно снова зайти на этот вклад? Есть какой-то лайфхак?
Пока деньги на нових грошах можно цепочкой откривать вклади новие гроши. Но как только первие депозити закончаться - уже зась. Те что закончились ложить под обичние условия - и только тогда даст открить новие гроши. Самому интересно, когда обнулиться счетчик.
Супермаркети та магазини -2% Дитячі товари - 3% Здоров’я - 5% (по-моему сюда не попадают аптеки - только клиники) Оренда авто - 7% (бессмысленно из-за того, что за границей не дают КБ, да и ограничение в 50 гривен КБ за раз тоже делает эту категорию безрадостной). Товари для дому та саду - 20% (вроде Юск на Берковецкой 6 попадает)
З 01.09 нові тарифи https://accordbank.com.ua/ua/about/news ... a6fc11826/ На Найкращій буде пільговий період "до 62 днів", але 5% на залишок власних коштів. Гривневі депозитки мігрують в тариф Найкращої, валютні - Приватної. Більше нічого для себе цікавого не знайшов, але дивився поверхово.
З 01.09 нові тарифи https://accordbank.com.ua/ua/about/news ... a6fc11826/ На Найкращій буде пільговий період "до 62 днів", але 5% на залишок власних коштів. Гривневі депозитки мігрують в тариф Найкращої, валютні - Приватної. Більше нічого для себе цікавого не знайшов, але дивився поверхово.
Т.е. под депозит теперь будут давать "найкращу"? Это хорошо
Вкладчик1234 написав:Т.е. под депозит теперь будут давать "найкращу"? Это хорошо
Так "найкращу" всегда выдавали под депозит. Т.е. при открытии или пополнения депозита в интернет-банке деньги снимались с Найкращей.
Так "картка під депозит" - це не для поповнення, а для отримання. Для поповнення Депозитна очевидно, що не підходила, а для отримання у неї були деякі переваги, але тепер і Найкращу ніби трохи підлатали.
klug написав:Так "картка під депозит" - це не для поповнення, а для отримання. Для поповнення Депозитна очевидно, що не підходила, а для отримання у неї були деякі переваги, але тепер і Найкращу ніби трохи підлатали.
Найкраща вообще для всего: и для открытия депозита, и для пополнения депозита, и для перевода денег в другой банк и т.д. и т.п.
klug написав:Так "картка під депозит" - це не для поповнення, а для отримання. Для поповнення Депозитна очевидно, що не підходила, а для отримання у неї були деякі переваги, але тепер і Найкращу ніби трохи підлатали.
Найкраща вообще для всего: и для открытия депозита, и для пополнения депозита, и для перевода денег в другой банк и т.д. и т.п.
Зняття з Найкращої у касі або банкоматі було з комісією, якщо знімати більше 5к/міс. Зараз для цільових зарахувань комісію прибрали. Невже Ви не розумієте, що Ви не типовий клієнт банку? Для типової схеми кеш->депо->картка->каса Найкраща раніше не підходила зовсім, і ніхто у здоровому глузді її б вам не видав, як картку під депо, якби ви самі на цьому не наполягли. Типово ж видавали саме Депозитку. Тепер тарифи Найкращої змінили і Депозитка стала зайвою в лінійці. Для тих, хто у банку був лише раз, щоб стати клієнтом і отримати доступ в ІБ, набір інструментів інший, але таких абсолютна меншість.