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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 сер, 2021 18:54
lubopytnaya написав: Вкладчик1234 написав:
Т.е. под депозит теперь будут давать "найкращу"? Это хорошо
Так "найкращу" всегда выдавали под депозит.
так, видавали під депо,
і вона без кешбеку
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flysoulfly
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Додано: Вів 10 сер, 2021 21:08
flysoulfly написав: lubopytnaya написав: Вкладчик1234 написав:
Т.е. под депозит теперь будут давать "найкращу"? Это хорошо
Так "найкращу" всегда выдавали под депозит.
так, видавали під депо,
і вона без кешбеку
там и онлайн можно пооткрывать
тоже, увы, без кешбека
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cohan
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Додано: Вів 10 сер, 2021 22:51
якщо тягнути власні кошти найкращою по P2P з комісією чи без?!
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Додано: Сер 11 сер, 2021 10:05
tarasum горячая линия говорит что без комиссии
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Додано: Сер 11 сер, 2021 15:11
Это правда что смс оповещение отключить невозможно?
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