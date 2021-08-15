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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 106107108109

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 54
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
14
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
20
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 18:54

  lubopytnaya написав:
  Вкладчик1234 написав:Т.е. под депозит теперь будут давать "найкращу"? Это хорошо

Так "найкращу" всегда выдавали под депозит.
так, видавали під депо,
і вона без кешбеку :(
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 21:08

  flysoulfly написав:
  lubopytnaya написав:
  Вкладчик1234 написав:Т.е. под депозит теперь будут давать "найкращу"? Это хорошо

Так "найкращу" всегда выдавали под депозит.
так, видавали під депо,
і вона без кешбеку :(


там и онлайн можно пооткрывать
тоже, увы, без кешбека
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 22:51

Re: Аккордбанк

якщо тягнути власні кошти найкращою по P2P з комісією чи без?!
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 10:05

tarasum горячая линия говорит что без комиссии
green
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 15:11

Это правда что смс оповещение отключить невозможно?
green
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 15:40

  green написав:Это правда что смс оповещение отключить невозможно?

По Найкращій смс інформування безкоштовне, тож не пробував відключати, і наврядчи це потрібно пробувати. А по депозитній картці відключав при оформленні у відділенні
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 15:42

  tarasum написав:якщо тягнути власні кошти найкращою по P2P з комісією чи без?!

Якщо тягнути з Найкращої власні кошти сервісами п2п інших банків, то буде безкоштовно.
1finanсier
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Повідомлень: 338
З нами з: 02.09.19
Подякував: 116 раз.
Подякували: 32 раз.
 
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  #<1 ... 106107108109
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