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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 сер, 2021 18:54
lubopytnaya написав: Вкладчик1234 написав:
Т.е. под депозит теперь будут давать "найкращу"? Это хорошо
Так "найкращу" всегда выдавали под депозит.
так, видавали під депо,
і вона без кешбеку
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flysoulfly
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Додано: Вів 10 сер, 2021 21:08
flysoulfly написав: lubopytnaya написав: Вкладчик1234 написав:
Т.е. под депозит теперь будут давать "найкращу"? Это хорошо
Так "найкращу" всегда выдавали под депозит.
так, видавали під депо,
і вона без кешбеку
там и онлайн можно пооткрывать
тоже, увы, без кешбека
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cohan
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Додано: Вів 10 сер, 2021 22:51
якщо тягнути власні кошти найкращою по P2P з комісією чи без?!
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tarasum
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Додано: Сер 11 сер, 2021 10:05
tarasum горячая линия говорит что без комиссии
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green
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Додано: Сер 11 сер, 2021 15:11
Это правда что смс оповещение отключить невозможно?
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green
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Додано: Пон 16 сер, 2021 15:40
green написав:
Это правда что смс оповещение отключить невозможно?
По Найкращій смс інформування безкоштовне, тож не пробував відключати, і наврядчи це потрібно пробувати. А по депозитній картці відключав при оформленні у відділенні
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Додано: Пон 16 сер, 2021 15:42
tarasum написав:
якщо тягнути власні кошти найкращою по P2P з комісією чи без?!
Якщо тягнути з Найкращої власні кошти сервісами п2п інших банків, то буде безкоштовно.
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1finanсier
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Додано: Пон 16 сер, 2021 19:27
1finanсier написав: tarasum написав:
якщо тягнути власні кошти найкращою по P2P з комісією чи без?!
Якщо тягнути з Найкращої власні кошти сервісами п2п інших банків, то буде безкоштовно.
А чинні ліміти на р2р вихід нагадаєте, бо я щось не знаходжу?
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kreuz
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Додано: Пон 16 сер, 2021 19:59
kreuz написав: 1finanсier написав: tarasum написав:
якщо тягнути власні кошти найкращою по P2P з комісією чи без?!
Якщо тягнути з Найкращої власні кошти сервісами п2п інших банків, то буде безкоштовно.
А чинні ліміти на р2р вихід нагадаєте, бо я щось не знаходжу?
писят
точнее 2000 ЮСД
есть в длинном доке в конце примерно, или не в длинном, короче - есть, про карты както называется
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cohan
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