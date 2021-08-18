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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 сер, 2021 15:49
green написав:1finanсier
по найкращий с 1.09 будет смс платное.
Сколько? Не нашёл в новых тарифах?
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Додано: Сер 18 сер, 2021 15:53
IDAN написав: green написав:1finanсier
по найкращий с 1.09 будет смс платное.
Сколько? Не нашёл в новых тарифах?
Нашёл, 10 грн.
-
IDAN
-
-
- Повідомлень: 167
- З нами з: 01.03.17
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
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