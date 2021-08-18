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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 сер, 2021 15:49
green написав:1finanсier
по найкращий с 1.09 будет смс платное.
Сколько? Не нашёл в новых тарифах?
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Додано: Сер 18 сер, 2021 15:53
IDAN написав: green написав:1finanсier
по найкращий с 1.09 будет смс платное.
Сколько? Не нашёл в новых тарифах?
Нашёл, 10 грн.
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IDAN
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Додано: Сер 18 сер, 2021 17:01
Если карточка без движения лежит будут эти 10 грн. списывать или нет?
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Додано: Сер 18 сер, 2021 17:22
посетитель написав:
Если карточка без движения лежит будут эти 10 грн. списывать или нет?
Треба уточнити, можливо на 1 номер буде безкоштовно, а якщо 2 тоді треба платити.
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Додано: Сер 18 сер, 2021 17:27
СМС при желании можно отключить через гарячую линию
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green
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Додано: Сер 18 сер, 2021 17:31
green написав:
СМС при желании можно отключить через гарячую линию
іб не працюватиме, платежі не робитимуть)
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Додано: Сер 18 сер, 2021 17:48
tarasum интернет банкинг будет работать при отключении смс
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green
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