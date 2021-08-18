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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 107108109110

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 54
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
14
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
20
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 15:49

  green написав:1finanсier по найкращий с 1.09 будет смс платное.

Сколько? Не нашёл в новых тарифах?
IDAN
 
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Подякували: 35 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 15:53

  IDAN написав:
  green написав:1finanсier по найкращий с 1.09 будет смс платное.

Сколько? Не нашёл в новых тарифах?

Нашёл, 10 грн.
IDAN
 
Повідомлень: 167
З нами з: 01.03.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 35 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 17:01

Re: Аккордбанк

Если карточка без движения лежит будут эти 10 грн. списывать или нет?
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 17:22

  посетитель написав:Если карточка без движения лежит будут эти 10 грн. списывать или нет?

Треба уточнити, можливо на 1 номер буде безкоштовно, а якщо 2 тоді треба платити.
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 17:27

СМС при желании можно отключить через гарячую линию
green
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 17:31

  green написав:СМС при желании можно отключить через гарячую линию

іб не працюватиме, платежі не робитимуть)
tarasum
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Повідомлень: 599
З нами з: 16.10.18
Подякував: 76 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 17:48

tarasum интернет банкинг будет работать при отключении смс
green
 
Повідомлень: 73
З нами з: 10.10.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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