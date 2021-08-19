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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 сер, 2021 11:29
Wise про 5% сказали ещё раньше )
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Кассандра
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Додано: Чет 19 сер, 2021 16:10
IDAN написав:
Как я понял, 10 грн. в месяц.
Сегодня пополняла депозит на 4000,00
Зачислили только 3991,00
Это комиссия за пополнение депозита?
Никогда такого не было
При этом на карте 10 грн лежит.
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lubopytnaya
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Додано: Чет 19 сер, 2021 17:56
Небойсь стажер не ту педальку нажал
У них поддержка ж хорошая, сразу все разрулят.
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Amethyst
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Додано: Чет 19 сер, 2021 21:17
lubopytnaya написав: IDAN написав:
Как я понял, 10 грн. в месяц.
Сегодня пополняла депозит на 4000,00
Зачислили только 3991,00
Это комиссия за пополнение депозита?
Никогда такого не было
При этом на карте 10 грн лежит.
хорошо попадает под 0,5%+ 5грн
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cohan
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 00:52
На моєму калькуляторі виходить 0,1% + 5 грн або ж 0,225%. Але ні одне, ні інше у тарифах не фігурує.
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klug
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