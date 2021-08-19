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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 108109110111

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 54
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
14
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
20
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 11:29

Wise про 5% сказали ещё раньше )
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 16:10

  IDAN написав:Как я понял, 10 грн. в месяц.

Сегодня пополняла депозит на 4000,00
Зачислили только 3991,00
Это комиссия за пополнение депозита? :mrgreen:Никогда такого не было
При этом на карте 10 грн лежит.
Зображення
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 17:56

Re: Аккордбанк

Небойсь стажер не ту педальку нажал :)
У них поддержка ж хорошая, сразу все разрулят.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 21:17

  lubopytnaya написав:
  IDAN написав:Как я понял, 10 грн. в месяц.

Сегодня пополняла депозит на 4000,00
Зачислили только 3991,00
Это комиссия за пополнение депозита? :mrgreen:Никогда такого не было
При этом на карте 10 грн лежит.
Зображення


хорошо попадает под 0,5%+ 5грн :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 21:57

Re: Аккордбанк

  cohan написав:хорошо попадает под 0,5%+ 5грн

типа р2р между своими картами :shock:
... даж щитами? :shock:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 00:52

  cohan написав:хорошо попадает под 0,5%+ 5грн :mrgreen: :mrgreen:

На моєму калькуляторі виходить 0,1% + 5 грн або ж 0,225%. Але ні одне, ні інше у тарифах не фігурує.
klug
 
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  #<1 ... 108109110111
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